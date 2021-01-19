إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 10021 إصابة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، واصفة هذه البيانات بأنها “مثيرة للقلق”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 551689 حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الثلاثاء، بينها 4049 وفاة”.

وأوضح البيان أن من مجمل الإصابات 1114 وصفت حالتهم خطيرة، منهم 277 تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي، علما أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 81059.

وفي تصريح إذاعي قال منسق مكافحة الوباء في إسرائيل نحمان أش إنه “بات لزاما علينا أن نخفض عدد المرضى في حالة خطيرة، ومن هنا تأتي توصيتنا بتمديد فترة الإغلاق بأسبوعين على الأقل”. ومن المقرر أن تناقش الحكومة هذه المسألة بعد ظهر اليوم.

وحطمت إسرائيل رقما قياسيا آخر يخص عدد متلقي التطعيم على أساس يومي، بعد أن نفذ 186 ألف تطعيم خلال يوم أمس. بذلك وصل عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم إلى مليونين و185113 وعلى الجرعة الثانية 420015، حسب وزارة الصحة.

وقالت البروفيسور غيلي ريغف يوحاي من مستشفى شيبا إنه بسبب السلالات الجديدة لفيروس كورونا ستكون إسرائيل بحاجة الى تطعيم ما بين 70 الى 90% من سكانها لتصل إلى ما يسمى “مناعة القطيع”.

المصدرر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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