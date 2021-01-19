لافروف يستقبل موفد الرئيس الفلسطيني في موسكو

لافروف يستقبل موفد الرئيس الفلسطيني في موسكو

موسكو – أفادت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف استقبل يوم أمس، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، الذي وصل موسكو ممثلا خاصا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أجرى أيضا مشاورات مفصلة مع الضيف الفلسطيني.

وتمت خلال ذلك، مناقشة تعزيز العلاقات الروسية –الفلسطينية، مع التركيز على مهمة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وأعرب الجانب الفلسطيني عن امتنانه للمساعدات الروسية في مجال مكافحة وباء كورونا المستجد في الضفة القطاع.

ورحب الجانب الروسي، بقرار عباس إجراء انتخابات عامة في فلسطين على ثلاث مراحل: 22 مايو – انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، 31 يوليو – رئيس دولة فلسطين، 21 أغسطس – المجلس الوطني الفلسطيني.

وتمت الإشارة إلى أهمية الاتفاق على الانتخابات بين “فتح” و”حماس”.

وجرى التأكيد، على أهمية هذا الاتفاق لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية بهدف حل جميع القضايا العالقة وفقا لقرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وخاصة مبدأ “الدولتين”.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية.

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