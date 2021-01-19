روسيا – افادت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث مع ميغيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، عقد مؤتمر عالمي لزعماء الدول، في مايو 2022.

وأضافت الوزارة، في بيانها: “تركزت المباحثات بين الجانبين، على التحضير لعقد المؤتمر العالمي لرؤساء الدول والبرلمانيين وزعماء الأديان العالمية حول الحوار بين الثقافات والأديان لصالح السلام والإنسانية في روسيا، والذي سيعقد بإشراف الاتحاد البرلماني الدولي وتحت رعاية الأمم المتحدة”.

وناقش الطرفان، كذلك جهود التحالف في مجال تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان، والمساهمة في منع نشوب النزاعات، على أسس حضارية وعرقية ومذهبية.

وخلال ذلك، شدد لافروف على أهمية وقيمة الخطوات التي تتخذها روسيا في هذا المجال.

تأسست منظمة تحالف الحضارات الدولية، بمبادرة من رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في 21 سبتمبر 2004، في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتهدف هذه المبادرة، إلى تكثيف العمل الدولي ضد التطرف، من خلال إقامة حوار وتفاعل بين الأعراق والثقافات والأديان.

وتولي المنظمة، الاهتمام الخاص لتقليل الاحتكاك، بين العالمين الغربي والإسلامي.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares