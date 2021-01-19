نيويورك – دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة لوقف سباق التسلح في الشرق الأوسط، مستشهدا بكلمات المناضل الأمريكي ضد العنصرية مارتن لوثر كينغ.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي كرس للتعاون مع الجامعة العربية: “في ذكرى مارتن لوثر كينغ أود التذكير بالكلام الذي على ما يبدو لا يحب الزملاء الأمريكيون ذكره، وهو أن الأمة التي تستمر سنة بعد سنة في إنفاق الأموال على الدفاع العسكري أكثر مما تنفقه على الدعم الاجتماعي، تقترب من الموت الروحي”.

وتابع قائلا: “يجب وقف قعقعة السلاح والكف عن التحريض على سباق التسلح في المنطقة”.

وجاء ذلك ردا على كلمة الدبلوماسي الأمريكي رودني هانتر الذي انتقد “تصرفات النظامين السوري والإيراني” في المنطقة، واستشهد بكلمات مارتن لوثر كينغ أيضا، قائلا إنه “لا يمكن للكراهية طرد الكراهية، والحب فقط يمكن أن يفعل ذلك”.

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان المبادرة الروسية حول الأمن في منطقة الخليج، مؤكدا أن “هذه هي الدعوة إلى الحوار الذي يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دورا مهما فيه، وهذه دعوة للسلام مقابل الدعوة للحرب” في إشارة إلى السياسات الأمريكية.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares