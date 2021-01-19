“نيويورك تايمز”: بعض مقتحمي الكابيتول يؤكدون أن ترامب شجعهم على ذلك

“نيويورك تايمز”: بعض مقتحمي الكابيتول يؤكدون أن ترامب شجعهم على ذلك

الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن مجموعة من الذين شاركوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الحالي، أكدوا في إفاداتهم أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب “شجعهم على ذلك”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في الأسبوعين اللذين مضيا على اقتحام الكابيتول لم يظهر الرئيس ترامب أي مؤشر على أنه يجب أن يتشارك المسؤولية عن أسوأ “توغل” لقاعات الكونغرس منذ أكثر من قرنين”.

ولفتت إلى أن “الموالين لترامب ألقوا اللوم في الهجوم على مجموعة من المهمشين والمتطرفين”.

وأوضحت أن “مجموعة واحدة من المقتحمين ورطت ترامب بشكل مباشر في أعمال الشغب، وهم بعض من أنصاره الذين تم اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الحدث”.

ولفتت إلى أنه “في أوراق المحكمة والتحقيقات، قال أربعة على الأقل من مثيري الشغب المؤيدين لترامب إنهم انضموا إلى المسيرة التي تصاعدت إلى أعمال عنف، لأن الرئيس شجعهم على ذلك”.

وأشارت إلى أنه “في الأيام القليلة الماضية قال رجل إطفاء متقاعد متهم بالاعتداء على أفراد من شرطة الكابيتول لأحد أصدقائه أنه ذهب إلى المبنى باتباع “تعليمات الرئيس”.

ولفتت إلى أنه وفقا لشكوى جنائية، فإن وكيل عقارات في تكساس متهم باقتحام المبنى قال: “استجبت لنداء رئيسي”.

المصدر: نيويورك تايمز

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