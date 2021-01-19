ليبيا – عقد وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير عصر اجتماعًا موسعًا في ديوان الوزارة لمناقشة إمكانية توريد مادة دقيق المخابز والسلع الأساسية.

وزارة الاقتصاد أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الحاضرين اتفقوا على ضرورة توريد دفعة من مادة دقيق المخابز ومن السلع الأساسية (الأرز، والزيت، والطماطم، والسكر)، وتوزيعها خلال أجل أقصاه اسبوع من تاريخ الاجتماع.

وبحسب الوزارة، فقد شارك في الاجتماع كل من:”الوكيل العام بالوزارة، رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار، وغرفة التجارة والصناعة بنغازي حضر مراقبو الاقتصاد، رئيس مجلس أدارة شركة الجودة الفائقة لطحن الدقيق ومضارب الأرز”.

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