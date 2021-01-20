إسبانيا – عدد قليل من نجوم كرة القدم العالمية كان لهم شرف اللعب بجوار الثنائي ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وواحد من هؤلاء الدولي البرازيلي آرثر ميلو.

وقضى آرثر عامين بجوار ميسي في صفوف نادي برشلونة (2018-2020)، وسبق له أن صرح بأن “البرغوث” الأرجنتيني أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وبعد انتقاله إلى يوفنتوس صيف العام الماضي، ولعبه بجوار رونالدو، تراجع آرثر عن تصريحه السابق، حيث قال صاحب الـ24 عاما في تصريحات جديدة أبرزتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، إنه أصبح يفضل النجم البرتغالي على غريمه الأرجنتيني، كما تحدث عن الفوارق بين الثنائي.

وأوضح آرثر: “كريستيانو رونالدو يعبر عن نفسه أكثر من ميسي ويتواصل مع الجميع في غرفة خلع الملابس”.

وأضاف: “رونالدو نشيط للغاية في غرفة خلع الملابس، يتحدث إلى الجميع ولديه علاقة جيدة مع الجميع”.

وتابع: “كل شخص لديه طريقته الخاصة في إظهار القيادة. ميسي يفعل ذلك بالأفعال على أرضية الملعب، إنه يوضح ذلك عندما يتلقى الكرة، بإرادته للفوز بالمباراة ويلاحظ جميع زملائه ذلك”.

وعند سؤاله عن اللاعب الذي يفضل اللعب بجواره بين ميسي (33 عاما)، ورونالدو (35 عاما)، أجاب آرثر بدون دبلوماسية قائلا: “سأختار كريستيانو، نحن نلعب معا!”.

وأضاف: “لست قريبا جدا من كريستيانو، لكن لدينا علاقة جيدة.. كريستيانو لا يتراجع أبدا إذا كان هناك زميل في الفريق بحاجة إلى شيء ما ودائما ما يتعامل معه بعزيمة”.

وأكمل الدولي البرازيلي: “إنه (رونالدو) يتدرب كالوحش، ولا يعرف متى يستريح ويشجعك على بذل كل ما لديك.. يقول لي دائما ماذا آكل، ولا يترك أي شيء للصدفة”.

المصدر: thesun

Share and Enjoy ! 0 Shares