العراق – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عزم بلاده على “إنهاء الإرهاب” من خلال التعاون مع الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق.

وقال أكار في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء في مقر القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية: “مصممون على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد وإقليم شمال العراق”.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب.

وأشار أكار إلى أن تركيا تتابع عن كثب “إخراج الإرهابيين من محيط سنجار” في العراق، وأن أنقرة “مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص”.

ومنذ مساء الاثنين، يجري أكار زيارة رسمية إلى العراق، عقد خلالها مباحثات في العاصمة بغداد، مع كبار المسؤولين العراقيين، كما التقى رئيس وزراء إقليم الشمال مسرور بارزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، في أربيل.

المصدر: “الأناضول”

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