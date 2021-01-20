ليبيا – قال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر إن اللجنة الاستشارية ناقشت خلال اجتماعاتها مسألة إيجاد صيغة توافقية تم الجمع فيها بين مقترحات 4 مسودات، تضمنت عدة آليات حتى تم اعتماد هذه الآلية.

الأسمر وفي تصريح لقناة “الغد” المصرية لفت إلى أن كل مجمع انتخابي سيكون معنيًا باختيار شخصية واحدة تمثل رئيس المجلس الرئاسي يتم التصويت عليها بنسبة 70%، وحال عدم الحصول على هذه النسبة سيتم اللجوء إلى طريقة القوائم.

وأوضح أن القائمة التي ستتحصل على 60% من التزكيات هي التي ستتولى توزيع المهام بين أعضائها، وإذا لم تتحصّل على ذلك يتم الذهاب إلى التصويت بطريقة 50+1، أي الحد الأدنى من الأغلبية المطلقة.

وأشار إلى أن فور اعتماد الآلية سيتم إعلان أسماء المرشحين من الأقاليم والحصول على التزكيات المناسبة وفق خارطة الطريق واللائحة الداخلية التي أطلقتها البعثة الأممية، بناءًا على التفويض الصادر من مجلس الأمن بقراره رقم 2542، المحدد لبروتوكول التعامل للعملية السلمية والحوار السياسي في ليبيا.

الأسمر أكد أن بعض الأعضاء يتخوّفون من مسألة الذهاب إلى طريقة القوائم، إذ أن هناك تحالفات كثيرة من المجمع الانتخابي سوف تسيطر على المشهد العام للقوائم، الأمر الذي تم طرحه في المقترحين الثاني والثالث.

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