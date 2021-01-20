ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن القيادة العامة فخورة بما تم تحقيقه من انجازات، ليس على مستوى الحرب على الإرهاب فقط، بل حتى على مستوى بناء القوات المسلحة وفقاً لأسس حديثة ومعايير دولية.

المسماري أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد إلى أن تقدم القوات المسلحة في الترتيب الدولي جاء وفق مجهودات وخطوات جبارة، حيث تم إعادة تفعيل وبناء القوات المسلحة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها دوليًا.

ولفت إلى أنه تم الإعداد جيدًا للخطط الاستراتيجية لإعادة تفعيل وبناء القوات المسلحة والتي وضعها القائد العام شخصيًا، منوهًا إلى نجاح القيادة العامة للقوات المسلحة في رد الإعتبار لمنتسبي القيادة العامة، من خلال عملية الكرامة وتنظيم القيادة العامة ومكوناتها والجيش الليبي.

وأضاف: “القائد العام أعاد الهيكلة بناءً على عقيدة الدفاع وهي وطنية خالصة في الدفاع عن ليبيا وهيبتها ووحدتها واستقرارها، والقيادة العامة دائمًا تقوم بحل بعض المختنقات والمشاكل وتقديم الخدمات للمواطن بشكل مباشر، وهذه نقطة إنسانية تحسب للقيادة العامة أمام الجميع”.

كما أكد على أن القيادة العامة برهنت على احترامها وتقديرها لكل المساعي الحميدة لحل الأزمة الليبية، على الرغم من قناعتها بأن الأزمة الليبية أمنية، لكنها توجهت لكل الحوارات والتزمت بكل ما يصدر عنها.

وتابع: “الجيش كان يسعى للحل، والعدو ومجموعة الإخوان ومن تضامن معهم من الليبية المقاتلة وداعش والمجرمين دائمًا يوصلون صورة عكسية للمجتمع الدولي، على أساس أننا نقوم بالتخريب وهذا غير صحيح، هذه رسالة قوية في تصنيف الجيش، فيما لو كان لديهم ملاحظات لا يمكن أن ندخل في التصنيف، نحن نسير بالاتجاه الصحيح ودائمًا نتقيد بالمعايير الحقيقية لتكوين الجيوش، والقوات المسلحة نجحت في محاربة التكوينات المسلحة العسكرية”.

وشدد على أن الجميع يعلم أن الجيش خلال الـ 5 سنوات الأخيرة كان جزءًا فاعل على الرغم مما يعانيه الجيش من تجاهل دولي وقلة إمكانيات، مبينًا أن جميع العمليات التي قادتها القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 2019 و2020 ضد رؤوس كبيرة من الإرهابيين كلها كانت عمليات ناجحة.

المسماري اختتم حديثه موضحًا أن القيادة العامة نجحت في تنفيذ 6 نقاط؛ لأن القائد العام وضباط القيادة كان لديهم قناعة أن ما يعوض نقص السلاح هي الإرادة والشجاعة والإيمان بالقضية، مؤكدًا على أن القيادة العامة جزء من المنظومة السياسية والعسكرية الليبية باعتراف الجميع.

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