إسبانيا – حقق نادي إشبيلية فوزا صعبا وثمينا على مضيفه ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الثلاثاء، في المرحلة الـ19 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري، باب التسجيل مبكرا لإشبيلية في الدقيقة الثالثة، لكن إدغار منديز، عادل النتيجة في الدقيقة 12 لصالح ألافيس.

واستعاد الفريق الأندلسي تقدمه في الدقيقة 30، بتسديدة قوية من لاعب الوسط سوسو، قبل أن يمنع الحارس المغربي ياسين بونو، نادي ألافيس، من تسجيل هدف التعادل في وقت قاتل، بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 91، حيث اختار الحارس المغربي القفز في الاتجاه الصحيح ليبعد تسديدة خوسي لويس سامارتين، مهاجم ألافيس.

ورفع إشبيلية بعد هذا الفوز، رصيده إلى 33 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز الـ17.

المصدر: RT

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