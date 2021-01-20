المغرب – تتأهب المملكة المغربية لاقتناء سفينتين حربيتين من إسبانيا بمبلغ يقدر بنحو 272 مليون يورو.

وقالت صحيفة “الباييس” الإسبانية إن الرباط “تشتري لأول مرة منذ 3 عقود سفينة حربية من إسبانيا” لإنجاز الدوريات، يبلغ ثمنها 150 مليون يورو، وسوف يتم صنعها في ورشات شركة “نافانتيا”، المملوكة من طرف الحكومة سابقا، في منطقة “قادس” (Cadix) في جنوب إسبانيا حسب تصريحات ماريا خيسوس مونتيرو الوزيرة الإسبانية للشؤون المالية. ويأتي هذا التوجه نحو الجار الإسباني بعد نحو 35 عاما من اقتناء الرباط سفنها من فرنسا بالدرجة الأولى وهولندا.

وعن مواصفات السفينة الحربية من الناحية التقنية التي تفادت وزيرة المالية الخوض فيها، تقول مصادر “الباييس” إنها سفينة تزن 1500 طن بطول 80 مترا لطاقم يتشكل من 80 بحارا واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري مجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع “أوتو ميلارا من عيار 76 ملم”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن شركة “نافانتيا” تتفاوض مع الرباط منذ أكثر من عام من أجل بيعها سفينتين من هذا النوع بمبلغ 272 مليون يورو، إحداهما انطلقت عملية بنائها، فيما يعتقد أن المفاوضات ستؤول في المستقبل، حسب وزيرة المالية الإسبانية، إلى الاتفاق على صفقات سفن حربية مماثلة.

ومرت المفاوضات بين مدريد والرباط بشأن الصفقة العسكرية الجارية بفترات من البرودة بسبب الخلافات بين الطرفين حول ترسيم الحدود البحرية، لاسيما عندما ضمت الرباط سواحل الصحراء الغربية المطلة على المحيط الأطلسي إلى مياهها السيادية بقرار أحادي الجانب مخالفة القوانين الدولية، فضلا عن تضارب المصالح بشأن تحديد المياه الاقتصادية الخالصة، بما فيها في محيط جزر الكناري الإسبانية.

المصدر: صحيفة “El Pais” الإسبانية/موقع “Menadefense” الجزائري المتخصص في القضايا العسكرية و شؤون التسلح

Share and Enjoy ! 0 Shares