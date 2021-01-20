بروكسل – أكد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أنهما يتطلعان إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة في ختام عشاء عمل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عشية تنصيب بايدن: “نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده”.

وسيتولى بايدن السلطة رسميا في حفل تنصيب يوم الأربعاء 20 يناير.

وتشهد واشنطن انتشارا مكثفا لقوات الحرس الوطني، تحسبا لأي مواجهات أو أعمال شغب، بعد اضطرابات اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن مؤخرا.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares