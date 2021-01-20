ليبيا – علق النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على اتفاق اللجنة الدستورية المنعقدة بمدينة الغردقة المصرية المكلفة بالمسار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

النويري رحب في بيان له بإعلان اللجنة الدستورية المنعقد بمدينة الغردقة المصرية، والذي ينتهي بدعم الاستفتاء على مشروع الدستور، لكي يقرر ويعبر الشعب عن إرادته من خلال الاستفتاء عليه حسب تعبيره.

وأضاف: “هذا الأمر من شأنه أن يحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور مهما كانت نتيجة التصويت، و إذا ما تم إقرارها سوف تصل بنا إلى حسم القاعدة الدستورية التي سوف تقوم عليها الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام”.

وأشار إلى أن ذلك سيعزز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي، وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ويكون الدستور هو الفيصل بينهم، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية وانقسامات داخلية.

كما تقدم بالشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية على ما قدمته في دعمها لهذا المسار حتى توج باتفاق ليبي – ليبي، يخدم مصلحة الدولة العليا.

وأكد على ضرورة أن تكون كافة الحلول تنبع من أبناء الوطن بعيدة عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبي ليبي.

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