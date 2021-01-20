موسكو – أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين شارك في هذا العام أيضا، في فعاليات عيد الغطاس.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: “سألني كثيرون، عما إذا كان بوتين قد شارك في الاستحمام في عيد الغطاس هذا العام. أنتم تعلمون أنه يقوم بذلك بشكل تقليدي. هذا تقليد يتبعه. وهو لا يغير التقاليد”.

ولم يقدم بيسكوف، أية تفاصيل أخرى.

ومن المعروف أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تحتفل ليلة 19 يناير من كل عام، بتعميد السيد المسيح، وتشمل تقاليد العيد الغطس في المياه ثلاث مرات، أسوة بالمسيح الذي عمده يوحنا المعمدان.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares