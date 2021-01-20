ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن أعمال اجتماعات المسار الدستوري انطلقت بشكل رسمي، بحضور وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، عبر اتصال مرئي أعرب خلالها عن دعم مصر اللامحدود للأشقاء في ليبيا لإنهاء الأزمة الليبية.

بليحق أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” أن المسار الدستوري الليبي يدعم المسارات الأخرى كافة، خصوصًا السياسي والأمني والاقتصادي، مشيرًا إلى ارتباط نجاح هذه المسارات بنجاح المسار الدستوري، ودفع الأمور نحو إنهاء الأزمة الليبية.

وأوضح أن ذلك يأتي بإيجاد قاعدة دستورية صحيحة للمضي قدمًا نحو المسارات الأخرى، لا سيما السياسي الذي حدد موعدًا لإجراء الانتخابات في البلاد ديسمبر المقبل.

كما بيّن أن اجتماعات الغردقة تناقش إيجاد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا والاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أن البرلمان أصدر قانون الاستفتاء في وقت سابق، لكن توجد بعض المعوقات التي تواجه عملية الاستفتاء.

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