روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدأت في تشكيل أسواق مشتركة للغاز والنفط والمنتجات النفطية، واصفا المسألة بالقضية الصعبة.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء وخصص لمسائل التكامل الاقتصادي للاتحاد: “وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على مفهوم تشكيل سوق مالية مشتركة لمنطقة أوراسيا، والاستعدادات جارية لإنشاء سوق كهرباء مشتركة، وقد بدأنا في تنفيذ برنامج لإنشاء أسواق مشتركة للغاز والنفط ومنتجات النفط”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم إنشاء أسواق مشتركة بين دول الاتحاد في معظم قطاعات الاقتصاد، والتي تعمل بنجاح. وكمثال على النجاح في إيجاد حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد استشهد بوتين بإنشاء سوق موحدة لإنتاج وتداول الأدوية والأجهزة الطبية.

كذلك أشار إلى أن سوق الخدمات الموحدة لدول الاتحاد يتطور باستمرار، وهو يضم الآن نحو 53 قطاعا، وسيشمل هذا العام خمسة مجالات أخرى.

وفي ديسمبر الماضي وافق قادة الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان على خطة عمل لإحداث توافق بين تشريعات دول الاتحاد في قطاع النفط، كما قرروا الانتقال إلى المرحلة الثانية من تشكيل سوق غاز مشتركة، والتي هي عبارة عن إنشاء البنية التحتية والإطار التكنولوجي والقانوني للسوق.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: نوفوستي

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