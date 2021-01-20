تعليقا على “لوك إلنينو” الأنيق: “هذا ليس توريس.. إنه المصارع الذي أكل توريس”

تعليقا على “لوك إلنينو” الأنيق: “هذا ليس توريس.. إنه المصارع الذي أكل توريس”

إسبانيا – أعلن النجم الإسباني السابق فرناندو توريس عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” أنه أصبح سفير العلامة التجارية الرسمي لـ”AW8″ في جنوب شرق آسيا.

ونشر توريس الملقب بـ”النينو – El Niño”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، للإعلان عن أنه أصبح سفير العلامة التجارية الرسمي لـ”AW8″، ويظهر فيه نجم ليفربول السابق بصورة مختلفة، عريض المنكبين ويمتلك قوة عضلية كبيرة، نتيجة ممارسة الرياضة في الصالة، ويتزين جسده بالعديد من الوشوم.

وفاجأ توريس متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بمظهره الجديد وبنيانه الجسدي، حتى أن بعضهم لم يصدقوا بأن هذا هو نفس “الطفل” فرناندو: “هذا ليس توريس. هذا هو المصارع الذي أكل توريس”.

ورأى البعض تشابها مذهلا بين توريس ولاعب كمال الأجسام شون ستافورد، بينما قارنه البعض الآخر، بمواطنه آداما تراوري والألماني ليون غوريتسكا، اللذين يتمتعان ببنية جسدية قوية.

وتساءل أخر، أهذا توريس أم هالك؟

يذكر أن فرناندو توريس (36 عاما) اعتزل كرة القدم صيف عام 2019، وتم تعيينه يوم 17 يناير الجاري مدربا لفريق أتلتيكو مدريد (B)، وقد دافع خلال مسيرته الكروية عن قمصان عدد من عمالقة أوروبا مثل الثنائي الإنجليزي، ليفربول وتشيلسي، وميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

المصدر: وكالات

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