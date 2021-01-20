جميعهم من عائلة عراقية.. العثور على 7 جثث في الحسكة السورية

جميعهم من عائلة عراقية.. العثور على 7 جثث في الحسكة السورية

سوريا – عثر امس على جثث 7 أشخاص معظمهم من النساء يحملون الجنسية العراقية في ناحية الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن “الجثث السبع تعود لأشخاص من أسرة واحدة معظمهم نساء تمت تصفيتهم في محيط ناحية الهول شرقي الحسكة حيث تسيطر (قوات سوريا الديمقراطية) وجميعهم من الجنسية العراقية ويعملون في رعي الأغنام”.

وتكررت حالات القتل خلال الفترة الأخيرة في المناطق التي يسيطر عليها عناصر “قسد”، وذلك جراء الفلتان الأمني والفوضى الحاصلة وانتشار السلاح، حيث سجلت أكثر من حالة قتل باستخدام أسلحة بكواتم للصوت.

المصدر: “سانا”

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