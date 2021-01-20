روسيا – حصل البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف، على جائزة الأفضل في حركة “الخنق” للعام 2020، المقدمة من قبل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وتغلب حبيب على متحديه الأمريكي جاستن غايتجي، بحركة “الخنق” بطريقة مثيرة، في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في جزيرة “القتال” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة “UFC 254”.

وأعلن حبيب البالغ من العمر 32 عاما، على الحلبة بعد النزال مباشرة وضع حد لمسيرته الاحترافية، بعد تحقيقه 29 انتصارا، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالات

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