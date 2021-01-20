إيران – اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن اليوم هو “نهاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، المستبد”، آملا من الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، العودة إلى الاتفاق النووي.

وقال روحاني: “اليوم هو نهاية ترامب المستبد، والظالم، وإدارته المشؤومة”، لافتا إلى أن “ترامب كان إرهابيا اقتصاديا أحمقا، واليوم هو آخر يوم في حياته السياسية”.

وأشار روحاني في إطار الحديث عن الإدارة الأمريكية الجديدة وتعاطيها المستقبلي مع الاتفاق النووي الإيراني، إلى أن طهران “تأمل ممن يتسلم السلطة في البيت الأبيض، العودة إلى القانون والالتزامات الدولية”، مؤكدا أنه “في حال أثبتت إدارة بايدن مصداقية في العودة إلى التزاماتها، ستقابل برد إيجابي من إيران”.

وأضاف الرئيس الإيراني: “نأمل من إدارة بايدن العودة إلى القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي”.

ودعا روحاني، الرئيس الأمريكي الجديد، إلى العودة إلى الاتفاق النووي والقانون والالتزامات والعمل على “محو آثار إدارة ترامب”، مشيرا إلى أن إيران “ستتبع سياسة خطوة مقابل خطوة، وبيان مقابل بيان، وتنفيذ الإجراءات مقابل تنفيذ الإجراءات”.

كما لفت روحاني إلى أن” يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، حول واشنطن إلى قاعدة عسكرية”، موضحا أن هذا الأمر “من ثمار أفعال ترامب”.

وتابع: “لقد مات ترامب، وانتهت حياته السياسية، لكن الاتفاق النووي بقي حيا، ولم ينجح في القضاء عليه”.

المصدر: RT

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