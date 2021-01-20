الولايات المتحدة – صعدت أسعار النفط وسوق الأسهم الأمريكية عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، متأثرة بتفاؤل التحفيز الحكومي الذي سيعزز النمو الاقتصادي العالمي.

وأنهت عقود خام “برنت” القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.90 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام “القياس” الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 52.98 دولار للبرميل.

وصعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة “وول ستريت” بعد تقارير أرباح متفائلة من بنوك أمريكية كبرى وتعليقات الخزانة الأمريكية قبل تنصيب بايدن غدا الأربعاء.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل بشأن الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، بعد بيانات أظهرت أن إنتاج مصافي التكرير زاد ثلاثة بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع في 2020.

المصدر: رويترز

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