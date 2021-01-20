ليبيا – اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن الفرصة باتت أفضل في الوقت الراهن أمام المبعوث الأممي الجديد، وأن الحوار الحاصل بين المتصارعين سهل من إمكانية تغيير المشهد إلى خطوة إيجابية.

عمران أوضحت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أنه بالمقابل هناك عراقيل أمام المبعوث الأممي الجديد، منها الآلية التي تعمل بها البعثة الأممية طوال الفترة الماضية لحل الأزمة الليبية، وعدم وجود خبرة لدى المبعوث في الملف الليبي وطريقة تفكير الساسة الليبيين.

ورأت أن مدى قدرة المبعوث الأممي الجديد على التقدم بالاتجاه الإيجابي في مسار الأزمة، يعتمد على الرؤية التي سيعمل بها، وما إذا كان سيسير وفقًا للآلية السابقة، أو سيحدث تغييرًا جوهريًا فيها.

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