إسبانيا – كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تبحث من جديد مسألة خفض رواتب اللاعبين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التي ضربت النادي كغيره في العالم على خلفية جائحة كورونا.

وقال برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني التليفزيوني الشهير، إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عقد اجتماعا مع قائد الفريق سيرخيو راموس وطالبه بنقل رغبة مجلس الإدارة للاعبين، بخفض رواتبهم بنسبة 25 بالمائة، كما كشف بيريز عن أن النادي قد يضطر أيضاً لبيع أحد لاعبيه.

وأشار البرنامج إلى أن لاعبي ريال مدريد رود بالإجماع بالرفض، لرغبة مجلس الإدارة ورفضوا تقليص رواتبهم تحت أي ظرف، باستثناء لاعب واحد فقط، وقف في صف الإدارة ضد زملائه ووافق على تقليص راتبه.

وأفصح مقدم برنامج طالشيرنجيتو” عن اسم اللاعب الذي وافق على تخفيض رابته وهو البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط الوسط المدافع للفريق الملكي.

المصدر: “As”

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