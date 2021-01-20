ليبيا – أوصت اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة كورونا طرابلس بتعليق الدراسة في البلاد لثلاثة أسابيع أخرى، بغرض إتمام خطة رفع جاهزية المؤسسات التعليمية.

عضو اللجنة الاستشارية هشام بن مسعود وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن اللجنة تسعى لتوفير طواقم طبية مساعدة داخل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ومكاتب الرقابة الصحية والتعليمية بالبلديات، أو عبر الفرق التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف عضو اللجنة قائلًا: “أعددنا مشروعًا لتطبيق عملي يستهدف مسؤولي التعليم، يجري من خلاله شرح الإطار الوبائي لفيروس كورونا وخطة مكافحته داخل المؤسسات التعليمية”، مشيرًا إلى أنهم طالبوا ديوان التعليم لتحمل التكاليف المالية المترتبة عن توفير احتياجات المؤسسات التعليمية الخاصة بمكافحة الوباء.

وأشار بن مسعود إلى أنه سيجري تفعيل مكاتب الصحة المدرسية، واستحداث إدارة جديدة تحت اسم الصحة الجامعية تعنى بالوضع الصحي داخل الجامعات والمعاهد.

وعن الوضع الوبائي، أفاد بن مسعود بأن الوضع يعد مستقرًا في الوقت الراهن، مبديًا تخوفاته من تفاقمه إثر تزايد الإصابات في مدن باطن الجبل وجنوب طرابلس، بعكس المنطقتين الشرقية والجنوبية اللتين تشهدان وضعًا مستقرًا، على حد وصفه.

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