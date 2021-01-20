إنجلترا – اقتنص نادي ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه تشيلسي (2-0) مساء يوم الثلاثاء، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 من “البريمير ليغ”.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض “ثعالب ليستر” كل من اللاعبين، ويلفريد نديدي وجيمس ماديسون في الدقيقتين (6 و41) على الترتيب، في ملعب “ووكرز” بمدينة ليستر.

ورفع ليستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز، إلى 38 نقطة، وارتقى إلى صدارة الدوري، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق مانشستر يونايتد، الذي بحوزته مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 29 نقطة، ويشغل المركز الثامن، حتى الآن، على سلم ترتيب “البريمير ليغ”.

المصدر: RT

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