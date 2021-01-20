غزة – أفاد مراسل RT في غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة شرقي المحافظة الوسطى، وذلك ردا على صاروخ أطلق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية من القطاع.

وذكر المراسل أن الغارات استهدفت نقاطا للضبط الميداني في مناطق البريج والمغازي وحي الزيتون شرقي القطاع، وبيت حانون شمالي غزة.

واستهدف قصف بـ3 قذائف محيط نقطة للضبط شرقي بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة، فيما أدى سقوط قذيفة على الأقل على منزل لعائلة عبد الجواد شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، إلى وقوع أضرار جسيمة من دون إصابات.

من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي على “تويتر”: “قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الغلاف حيث تم تفعيل الإنذار وسقطت القذيفة في منطقة مفتوحة”.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية، إلى أن “الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو إصابات”.

يذكر أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أمس الاثنين، منطقة شرق مدينة رفح جنوبي غزة.

وقالت مصادر محلية في القطاع، إن “الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح.

المصدر: RT

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