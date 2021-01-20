مصر – وصف وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة الثاني بالأمر “الخطير للغاية ويغير ميزان القوى في القرن الإفريقي”.

وقال علام خلال مداخلة هاتفية مع عبر فضائية “المحور”، مساء أمس الثلاثاء، إن الموقف السوداني تجاه إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة الثاني في يوليو القادم “قوي للغاية”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هدد بالذهاب لمجلس الأمن.

وأضاف علام، أن مصر حذرت في السابق من ردود أفعال تشمل كل ما هو محتمل، معلقا: “الأمر حقيقة في منتهى الخطورة، لو إثيوبيا حققت هذا التهديد يعني أنها انتهت من فرض السد فرضا كاملا على مصر والسودان دون استجابة لأي شرط يؤمن الأمن المائي في مصر والسودان”.

وتابع: “الأمر خطير للغاية ويهدد حياة الشعب المصري ويغير ميزان القوى في القرن الإفريقي، ولا أعتقد أن الإدارة المصرية ستسمح بذلك، حيث أن الدولة المصرية لا تستطيع التعايش مع هذا الأمر”، لافتا إلى أن “إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع استغلالا للظروف الإقليمية والدولية”.

المصدر: الشروق

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