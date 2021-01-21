ليبيا – أعرب الطبيب رمزي أبو ستة وهو عضو في أحد فرق الرصد والاستجابة التابعة للجنة العليا لمكافحة كورونا طرابلس عن مخاوفه من احتمال فشل الخطط الموضوعة من قبل سلطات حكومة الوفاق، بشأن توزيع اللقاح على كافة مناطق ليبيا.

أبو ستة تساءل خلال حديثه لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأربعاء عن المناطق التي لا تخضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني، قائلًا: “بكل تأكيد، ومع توفر أسباب الصراع، لن تقبل بالتعامل مع لجان حكومة الوفاق الوطني، وبالتالي هناك خطر محدق بمئات المرضى في عدد كبير من المدن والمناطق”.

وأشار إلى حجم الفساد الكبير الذي شهده ملف الوباء وطريقة تعامل الحكومات معه، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق صرفت أكثر من مليار دينار ليبي (224 مليون دولار أميركي) لمكافحة الوباء.

Share and Enjoy ! 0 Shares