إنجلترا – أكد النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال أغويرو عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بعد اتصال قريب، تواجدت في العزل الذاتي، وأتت آخر نتيجة اختبار قمت به إيجابية، لدي بعض الأعراض، وأتبع الآن إرشادات الأطباء للتعافي، اعتنوا بأنفسكم”.

وغاب المهاجم الأرجنتيني عن آخر 4 مباريات لمانشستر سيتي، حيث أجبر على العزل الذاتي بعد تعامله مع شخص مصاب بالفيروس، على الرغم من أن نتيجته كانت سلبية حينها، ولم يشارك سوى في 9 مباريات هذا الموسم، من بينها 3 مواجهات في التشكيلة الأساسية، بسبب الإصابات التي عانى منها.

وسيغيب أغوير بالتالي، عن المباريات لعشرة أيام أخرى على أقل تقدير، أي أنه سيغيب عن مباريات وست بروميتش وشيفيلد يونايتد في “البريميرليغ”، وعن مواجهة تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتبر سيرخيو أغويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من بين الأجانب (من خارج بريطانيا العظمى) برصيد 180 هدفا، ورابع أفضل هداف في تاريخ “البريمير ليغ” بين جميع اللاعبين، الذي يتصدره الدولي الإنجليزي السابق آلان شيرار برصيد 260 هدفا، ويليه كل من زميليه السابقين في منتخب “الأسود الثلاثة”، واين روني برصيد 208 أهداف، وأندي كول 187 هدفا.

ويعد أغويرو (32 عاما) اللاعب الأكثر تسجيلا للثلاثيات “هاتريك” في تاريخ “البريمير ليغ”، بواقع 12 ثلاثية، متفوقا على آلان شيرار.

المصدر: وكالات

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