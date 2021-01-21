إيران – أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الخميس، افتتاح “أكبر مصفاة للغاز المصاحب لاستخراج النفط في الشرق الأوسط” بتكلفة 3.4 مليار دولار.

وذكرت وكالة “ارنا” للأنباء أنه اقيمت اليوم برعاية الرئيس الإيراني مراسم تدشين “مصفاة بيد بلند” للغاز في مدينة بهبهان (بمحافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد)، باعتبارها أكبر مصفاة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال روحاني، إن “افتتاح مصفاة الغاز يتم بالتزامن مع رحيل من تواطأ وخطط للإطاحة بالنظام الإيراني، لقد فشل ترامب في إخضاع الأمة الإيرانية أمام الاستبداد والتنم،ر وقد أطيح به بشكل مذل”.

بدوره قال المدير التنفيذي للمصفاة، محمود أمين نجاد، خلال المراسم التي حضرها وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، إنه “رغم الحظر الأمريكي الجائر، فقد نجح المتخصصون من أبناء إيران الإسلامية في انجاز هذا المشروع ليكون أكبر مصفاة للغاز على صعيد المنطقة”.

وأوضح المدير التنفيذي للمصفاة، أن “هذه المصفاة التي تجسد اقتدار الجمهورية الإسلامية وكفاءة المختصين الإيرانيين، انشئت في غضون 36 شهرا فقط، وبتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و400 مليون دولار”.

وأضاف، أن مصفاة “بيد بلند” للغاز قادرة على استقطاب جميع الغاز المصاحب للنفط الخام في 3 محافظات: خوزستان وكهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب) وبوشهر (جنوب)، ومن ثم تحويله إلى الغاز المفيد.

وتابع المسؤول، أن عمليات إنشاء مصفاة “بيد بلند”، احتاجت إلى ما يزيد على ألف كم من أنابيب نقل الغاز، وهو حاليا ثالث أكبر مشروع في العالم.

المصدر: RT + ارنا

Share and Enjoy ! 0 Shares