ليبيا – في إطار الدفع بالعلاقات الليبية المصرية وتوطيدها وفتح آفاق أوسع لها، تتواصل الاجتماعات المكثفة بين سفارة دولة ليبيا بالقاهرة ومسؤولين من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لبحث الملفات العالقة بين البلدين.

القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة طارق مصباح الحویج عقد أمس الأربعاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع الوزارة اجتماعًا مع السفير نبيل الحبشي مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون المراسم، والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، وممثلين عن إدارة شؤون ليبيا بوزارة الخارجية المصرية.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري السفير نبيل الحبشي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ومدی ترابطهما، وضرورة العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين.

يأتي ذلك متابعة لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للملف الليبي أواخر ديسمبر الماضي، والتنسيق الدائم بين وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وتم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات تباعًا لمعالجة وحلحلة كافة الملفات العالقة بين البلدين.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي تم بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية.

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