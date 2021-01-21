ليبيا – تستمع اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير) إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ومدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي جيوفاني كارافيلي، والمتحدث باسم قصر كيجي الإيطالي روكو كازالينو، بشأن قضية إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين من سجنهم السابق في ليبيا.

كوباسير قالت في بيان لها وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية: إنه فيما يتعلق بملف “صيادو ليبيا” وأنشطة طرق التشغيل والأمن المتخذة، تعتزم اللجنة الاستماع إلى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ومدير وكالة الأمن الخارجي، والمتحدث باسم رئيس الوزراء كازالينو.

يشار الى أن كونتي و دي مايو توجها إلى مدينة بنغازي في ديسمبر، وذلك للقاء القائد العام للجيش والعمل على إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المسجونين على خلفية قيامهم بالصيد بشكل مخالف للقانون في المياه الليبية منذ أكثر من 3 أشهر.

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