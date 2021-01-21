ليبيا – جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اجتماع افتراضي عقده مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح تأكيده على دعم الولايات المتحدة لانتخابات المرتقبة في الـ24 من شهر ديسمبر للعام الحالي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الدعم الأمريكي في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسّره الأمم المتحدة.

بدوره، جدّد السفير التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

ورحّب السفير بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل والمتعلقة بالانتخابات.

وقال السفير نورلاند: “نحن واثقون من أنّ هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي -شرقًا وغربًا وجنوبا- لتحسين حياتهم، من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقّتة موحّدة، من شأنها توفير حكم أفضل والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر”.

Share and Enjoy ! 0 Shares