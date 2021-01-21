ليبيا – قال الخبير السياسي رضوان الفيتوري إن مليشيات مصراتة لا تتأثر إلا بتنظيم الإخوان الإرهابي المتمرّس في الدهاء السياسي.

الفيتوري أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن باقي مليشيات المنطقة الغربية وعلى رأسها مليشيات الزنتان وطرابلس ليسوا مؤدلجين دينيًا، بالتالي ليس لهم حنكة ودهاء سياسي.

وتابع الفيتوري أن اتحاد مليشيات الزاوية وطرابلس ضد مليشيات مصراتة بقيادة فتحي باشاآغا يشير إلى صدام قريب بين المليشيات على النفوذ.

وأكد الخبير الخبير السياسي أن دكتاتورية باشاآغا وطمعه في السلطة سيعجّل بحرب جهوية بين مليشيات وسط البلاد وغربها.

كما لفت إلى أن السراج عين أخيرًا قادة بمليشيات طرابلس في مواقع حسّاسة، واختار لها أجهزة بدعم مادي مستقل؛ من أجل الاعتماد عليها في الهجوم المتوقع من باشااغا الذي سماه صيد الأفاعي.

وتوقع أن تشهد الساعات القادمة أحداثًا سياسية وعسكرية ضخمة غربي البلاد.

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