الكشف عن رسالة خفية على موقع البيت الأبيض في أعقاب تنصيب بايدن

الكشف عن رسالة خفية على موقع البيت الأبيض في أعقاب تنصيب بايدن

واشنطن – أفادت وكالة “رويترز” باكتشاف رسالة خفية موجهة من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى الخبراء التقنيين على موقع البيت الأبيض، بعد تحديثه امس الأربعاء.

وتضم الرسالة التي تم إخفاؤها في شيفرة HTML على موقع www.whitehouse.gov دعوة إلى الخبراء الذين تمكنوا من اكتشافها إلى الانضمام للخدمة الرقمية الأمريكية التي أسسها الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014 لتحديث وتعديل الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وورد في الرسالة: “إذا كنتم تقرؤون ذلك، فإننا نحتاج إلى مساعدتهم في إعادة البناء”.

وجرى تحديث موقع البيت الأبيض اليوم بالتزامن مع حفل تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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