روسيا – كشف وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف عن أن عجز الميزانية الروسية في 2020 سجل مستوى أفضل مما كان متوقعا، حيث بلغ 3.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ووفقا للوزير الروسي فإن عجز الميزانية الروسية بلغ في نهاية 2020 نحو 4.1 تريليون روبل، حيث سجل نتيجة أفضل مما كان متوقعا في الميزانية.

وقال للصحفيين: “تم تنفيذ الميزانية الفدرالية في نهاية عام 2020 بعجز 4.1 تريليون روبل (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويعني أن النتيجة الفعلية جاءت أفضل من المتوقع. وتحقق ذلك بشكل أساسي بفضل تدفق الإيرادات غير النفطية والغازية بشكل أكثر ديناميكية”.

وكانت ميزانية العام 2020 قد تضمنت عجزا بنسبة 4.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، أو بـ4.7 تريليون روبل، أي أن العجز الفعلي انخفض بواقع 0.60 تريليون روبل.

المصدر: نوفوستي

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