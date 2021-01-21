إيطاليا – أعلن نادي بارما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه ضم إلى صفوفه مدافع نادي ميلان، أندريا كونتي، بناء على عقد يستمر حتى يونيو 2025.

وسينتقل المدافع الإيطالي كونتي (26 عاما) في البداية إلى بارما على سبيل الإعارة، قبل أن يصبح الانتقال دائما في نهاية الموسم الحالي.

وقال بارما في بيان “يسر نادي بارما الإعلان عن انضمام أندريا كونتي إلى صفوفه قادما من ميلان بناء على عقد إعارة يستمر حتى 30 يونيو 2021”.

وأضاف البيان “هناك التزام بشراء اللاعب في نهاية عقد الإعارة. وبالفعل اتفق النادي واللاعب على تفاصيل العقد الذي سيستمر بمقتضاه كونتي مع النادي حتى 30 يونيو 2025”.

ويقبع بارما حاليا في المركز الـ19 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بعد انقضاء 18 جولة.

المصدر: رويترز

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