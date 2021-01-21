ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة اليوم الخميس وفدًا من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الإستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني.

جاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين القيادة والجمهورية الإيطالية، وتنفيذًا للمباحثات التي أجراها القائد العام مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال زيارته الأخيرة.

وتم خلال هذا اللقاء تناول أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الطرفين؛ كما تم الحديث عن سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والإجراءات الواجب اتخذاها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها.

ومن جانبه أكد الوفد الإيطالي على دعم إيطاليا الكامل لاستقرار ليبيا ودعم العملية السياسية تمهيدًا لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، مؤكدين على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

كما خُتم هذا اللقاء بثناء القائد العام المُشير خليفة حفتر على جهود الجمهورية الإيطالية التي تبذلها للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، وفي دعم استقراره سياسيًا واقتصاديًا.

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