تشيكيا – أصدر الاتحاد التشيكي لكرة القدم، بيانا، أكد فيه أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يحطم بعد رقم جوزيف بيكان، الذي يحمل الجنسيتين النمساوية والتشيكية، كأفضل هداف في التاريخ.

وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس للتتويج بلقب بطل كأس السوبر الإيطالي، بتسجيله الهدف الأول له في مرمى نابولي، أمس الأربعاء، ليصل إلى 760 هدفا، ويحطم رقم بيكان الذي سجل 759 هدفا، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

وأكد الاتحاد التشيكي لكرة القدم في بيان رسمي أصدره، اليوم الخميس، أن رونالدو لم يكسر الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان، موضحا أن “لجنة التاريخ والإحصاء بالاتحاد التشيكي قامت بإحصاء جميع الأهداف التي سجلها الأسطورة جوزيف بيكان، ويمكننا أن نعلن أنه سجل 821 هدفا في المباريات الرسمية”.

وأوضح أن: “الأهداف جاءت بالمباريات بالدوريات الأولى والثانية، والكؤوس الدولية والبطولات الأوروبية، لكن المباريات الودية لا تدخل ضمن تلك الإحصائيات باستثناء المنتخب الوطني”.

وأتم الاتحاد: “يمكن القول بجدية تامة إن هذا رقم يتوافق مع الوضع الحالي لإمكانية التحقق من جميع البيانات، لذلك فهو أدق رقم ممكن”.

يذكر أن نادي سانتوس البرازيلي خرج في الشهر الماضي، ليزعم في واقعة مشابهة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة بقميص ناد واحد، بعدما سجل ميسي 644 هدفا بقميص برشلونة، متجاوزا بيليه، حيث أكد النادي البرازيلي أن بيليه سجل 1091 هدفا وليس 643.

المصدر: وكالات

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