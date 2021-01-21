مصر – قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراة الأهلي المصري أمام المريخ السوداني، في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية.

وتأجلت مباراة الأهلي والمريخ من 12 فبراير المقبل، إلى 16 من نفس الشهر، وذلك بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير 2021، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويفتتح الأهلي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل، بمواجهة فريق الدحيل القطري، والفائز منهما سيضرب موعدا مع العملاق البافاري بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، في الدور قبل النهائي للمونديال، والفائز سيخوض المباراة النهائية يوم 11 فبراير المقبل.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ18 في تاريخ مشاركاته، وذلك على حساب فريق سونيديب بطل النيجر، عقب تفوقه عليه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مجموع المباراتين، ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، على حساب الغريم التقليدي الزمالك بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما في يوم 27 نوفمبر 2020.

المصدر: وكالات

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