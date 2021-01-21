ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد الحميد جبريل إن سرعة توافق اللجنة الدستورية بشأن المسار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021 أمر يدعو إلى الاستغراب.

جبريل وفي تصريح لبرنامج “LIVE” في قناة “NEWS 218” أمس الأربعاء أوضح أن الاستفتاء على مشروع الدستور ليس بالأمر السهل واليسير، بل هو في غاية الصعوبة والتعقيد، وأن المسألة تواجهها كثير من العوائق.

وذكر جبريل أن الصراع السياسي الحاصل في ليبيا هذه الأثناء كان له تأثير مباشر على التوافق السريع بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.

وفي معرض حديثه عن الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بالاتفاق، أوضح جبريل أنه من العيب والعار أن تكون بعثة الدعم الأممية في ليبيا هي الجهة المنفذة للاتفاق، مؤكدًا أن المسألة الدستورية محلية ولا علاقة لها بالشأن السياسي.

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