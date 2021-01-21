ليبيا – علق مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على انفجار مخزن للذخيرة بالأكاديمية البحرية الليبية في منطقة جنزور، قائلًا: “أتأسف على التفجير الذي حصل في الأكاديمية البحرية في جنزور، هذا مؤشر خطير للرجوع إلى الاغتيالات والتفجيرات وماشابه ذلك، يجب الحذر من أن تنتقل عدوى المنطقة الشرقية إلينا”.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام و الحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحوار والبعثة الأممية يقف خلفهما المجتمع الدولي، الذي على رأسه الاتحاد الأوروبي وأمريكا، الذين ليس لديهما نزاهة في تناولهما للقضية الليبية.

وأضاف: “ليس هناك حوار بل صراع على السلطة، جناح يقوده حزب العدالة والبناء والآخر يقوده الفريق الآخر وأسوأهم من يقوده حزب العدالة والبناء، وهو المتحمس والمتعصب والمتشدد على أن يعطى الرئاسي لعقيلة صالح وهذا الكلام المعروف، الرئاسي يصدر في كل يوم قرارات متوالية، وهل استطاع وزير الداخلية القوي حسب قولهم أن يضع حدًا للقرارات والتعيينات التي لا يقبل بها”.

وتابع: “جلسات الحوار لها شهور تعقد، كلّفت مصاريف وأموالًا طائلة، وما زالت مصره على أن يتولى عقيلة الرئاسي ويدافعون عن ذلك بكلام فارغ، هذا لون من ألوان المكابرة، الناس كل ساعة يتجرعون غصص الصخيرات، بنية تحتية مدمرة وغلاء في الأسعار وانقطاع الخدمات والكهرباء تفجير وتدمير وقتل، كله من آثار الصخيرات المشروع غير القابل للتنفيذ”.