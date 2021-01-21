دمشق لمجموعة الـ77 والصين: نعول على دعم المجموعة في حماية موارد سوريا من السرقة

دمشق لمجموعة الـ77 والصين: نعول على دعم المجموعة في حماية موارد سوريا من السرقة

نيويورك – أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن بلاده تعول على الدعم القيم لمجموعة الـ77 والصين من أجل وضع حد لسرقة مواردها الطبيعية.

وقال الجعفري في كلمة له خلال أول اجتماع على مستوى السفراء برئاسة جمهورية غينيا لمجموعة الـ77 والصين لعام 2021، إن “التحديات التي تواجه عالمنا اليوم هائلة ففي فترة وجيزة فقط تسببت جائحة (كوفيد – 19) في تعطيل الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث كشف الوباء عن هشاشة عالمنا وأظهر مدى ترابطنا جميعا”.

وأشار، إلى أن “التعاون متعدد الأطراف هو دائما أفضل طريقة للتغلب على جميع التحديات العالمية”، موضحا أنه “لسوء الحظ لا تزال بعض الحكومات تختار طريق الأحادية بما في ذلك فرض التدابير القسرية أحادية الجانب غير القانونية فيما نحن بحاجة إلى التضامن والتعاون والعمل الجماعي من أجل تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف: “منذ تأسيس المجموعة كان التضامن بين أعضائها دائما هو المفتاح لنجاحها حيث سمح للدول بالدفاع عن مصالحها لذلك يجب علينا الحفاظ عليها بكل الوسائل”.

وأكد الجعفري على “أهمية القرار السنوي للمجموعة المعنون بـ(السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية).

وقال: “نعول على الدعم القيم للمجموعة من أجل وضع حد لسرقة مواردنا الطبيعية وللاحتلال الأجنبي برمته”.

المصدر: “سانا”

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