عمر نورمحمدوف ابن عم حبيب يفوز في أول نزال له في “UFC”

عمر نورمحمدوف ابن عم حبيب يفوز في أول نزال له في “UFC”

أبوظبي – استهل المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف مشواره في اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، بالفوز على منافسه الكازاخستاني سيرغي موروزوف.

وتمكن عمر ابن عم حبيب نورمحمدوف بطل “UFC” المعتزل، وتحت إشرافه، من الفوز على المقاتل الكازاخي بحركة الخنق في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما، في جزيرة “القتال” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة “UFC Fight Night”.

ووقع عمر نورمحمدوف (25 عاما) عقدا مع اتحاد “UFC”، بعد أن حقق 12 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

كما خاض سيرغي موروزوف (31 عاما) أول نزال له تحت رعاية اتحاد “UFC”، بعد أن حقق 16 انتصارا مقابل 4 هزائم.

المصدر: “sportbox.ru”

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