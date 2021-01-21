الشيشان – أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أنه أدى “واجب حياته كلها” بتصفية عناصر جماعة إرهابية مسلحة كانت الأخيرة على قائمة المطلوبين في روسيا.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي “فكونتاكتي”: “تم تنفيذ أوامر القائد العام الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظام والقضاء على الإرهابيين في الشيشان، وذلك تنفيذا لأهم واجب في حياتي كلها! المسألة، مسألة شرف وشعب وبلد”.

وأضاف قديروف أنه تمت تصفية 6 مسلحين في أطراف قرية كاتارا يورت، كانوا على قائمة المطلوبين الفدرالية بمن فيهم آخر “أمير” للجماعات المسلحة في الشيشان أصلان بوتوقاييف”.

من جهتهأعلن أعلن السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، أن “الرئيس فلاديمير بوتين، هنأ قديروف هاتفيا على القضاء على عصابة بوتوقاييف”.

وأعلن أصلان بوتوقايف مع دوكو عمروف مسؤوليتهما عن الهجوم الإرهابي على مطار “دوموديدوفو” في موسكو عام 2011، الذي راح ضحيته 37 شخصا.

المصدر: “لينتا.رو”

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