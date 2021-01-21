الولايات المتحدة – عبرت المطربة الأمريكية ليدي غاغا عن سعادتها لاختيارها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، في يوم الـ20 من يناير الجاري.

وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي: “يشرفني بشدة أن أنضم إلى حفل تنصيب جو بايدن الأربعاء لغناء النشيد الوطني والاحتفال بالتنصيب التاريخي لـه ولكامالا هاريس”.

وذكرت مجلة “فارايتي” الأمريكية، أن ليدي غاغا ستؤدي إلى جانب المغنية الأمريكية من أصول لاتينية، جينيفر لوبيز النشيد الوطني الأمريكي في يوم تنصيب جو بايدن وكامالا هاريس.

وليست هذه هي أول مرة تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك في افتتاح مباراة “السوبر بول 50” في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.

يشار إلى أن ليدي غاغا من أبرز المؤيدين للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، حيث غردت بعد أن أعلن بايدن خوضه سباق الترشح للرئاسة في 2020، عبر “تويتر”: “جو بايدن وكامالا هاريس والشعب الأمريكي، لقد أعطيتم العالم واحدة من أعظم الأعمال اللطيفة والشجاعة التي شهدتها الإنسانية على الإطلاق.. لا شيء سوى الحب لقائدنا الجديد ونائبته المنتخبين لدخول البيت الأبيض”.

وسيشارك في حفل تنصيب إلى جانب ليدي غاغا وجينيفر لوبيز، العديد من نجوم الصف الأول في هوليوود، مثل الممثل الأمريكي، توم هانكس، والمغنيين، جون ليجند وبروس سبرينغستين، وجون بون جوفي، وجستن تيمبرليك، وديمي لوفاتو، والممثلات إيفا لونغوريا وكيري واشنطن، حسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

المصدر: “مجلة فارايتي” + “مجلة سيدتي”

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