ليفربول يعطي الضوء الأخضر لرحيل أحد أبطال “الريمونتادا” التاريخية ضد برشلونة

ليفربول يعطي الضوء الأخضر لرحيل أحد أبطال “الريمونتادا” التاريخية ضد برشلونة

إنجلترا – كشفت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، أن ليفربول مستعد لإعارة مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت “كورييري ديلو سبورت”، إن ليفربول لا يمانع إعارة أوريجي إلى إنتر ميلان، في ظل تراجع دوره مع الفريق.

ويفضل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، الاعتماد على الثلاثي الهجومي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، إلى جانب البرتغالي ديوغو جوتا، المصاب حاليا.

بينما يحتاج إنتر ميلان إلى مهاجم جديد بديل للثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، وقد وقع اختيار المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي على أوريجي.

ويرغب أكثر من ناد في استعارة أوريجي حتى نهاية الموسم الجاري، بينها إنتر ميلان.

يذكر أن ديفوك أوريجي (25 عاما) شارك مع ليفربول في تحقيق “الريمونتادا” التاريخية أمام برشلونة (4-0)، في مباراة الإياب ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2018-2018)، بتسجيله الهدف الرابع، وذلك بعد خسارته “الريدز” بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب “كامب نو”، وتوج باللقب على حساب توتنهام.

المصدر: وكالات

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