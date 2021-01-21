مصر – هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، شركات القطاع العام في مصر، وذلك على خلفية حديث وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن تصفية الشركات التي تتعرض لخسائر ولا أمل في تطويرها.

وكتب نجيب ساويرس على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، “القطاع العام= مال سايب ملوش صاحب + إدارة فاشلة، يؤدي في النهاية فساد”.

وكان وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق قد صرح، في وقت سابق، بأنه ليس مؤيدا لفكرة القطاع العام ولكنه يحاول مساعدته.

وأكد أن الوزارة لم تغلق سوى 3 شركات فقط وهي “القومية للأسمنت، المصرية للملاحة والحديد والصلب”.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لن تستمر في “تخليد الأصنام” بحسب تعبيره، موضحا أن “الشركات التي لا أمل في تطويرها، من الأفضل تصفيتها.

المصدر: RT

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