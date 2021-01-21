ليبيا – علق الكاتب والباحث عبدالحكيم معتوق على رفض ما يسمى بـ “قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية” الموالية لحكومة الوفاق مخرجات وطريقة تصويت ملتقى الحوار السياسي الحالي والتي انتقدت ما وصفتها بـ “طريقة التصويت” التي مارستها رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز،واعتبرته استهتاراً من قبلها بمصالح الشعب الليبي.

معتوق رأى في تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الخميس أن بقاء المجاميع المسلحة يشكل انتقاصاً من السيادة الليبية ويعرفل العملية السياسية.

وحول مطالبة أنصار الزعيم الراحل معمر القذافي بإشراك نجله سيف الإسلام في الانتخابات المقبلة،قال معتوق إن المجتمع الدولي أصبح أكثر إدراكاً لفشل سياسية الإقصاء السياسي،ولضرورة توسيع دائرة المشاركة السياسية، بحيث يكون المعيار هو السلوك لا الانتماء.

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